В меню московского ресторана появится «Залупицца»

Когда ресторан выходит в интернет — интернет отвечает. И иногда отвечает так, что PR-отдел хватается за голову. В московском ресторане Mosca прошел народный опрос за лучшее название новой пиццы. Инициатором выступил ресторатор и блогер Мехак Галстян, чья аудитория активно подключилась к процессу. Результат? Более 200 000 человек сделали свой выбор и теперь новое блюдо официально назовут… «Залупицца». Событие вызвало резонанс в соцсетях.