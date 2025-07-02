В меню московского ресторана появится «Залупицца»

Когда ресторан выходит в интернет — интернет отвечает. И иногда отвечает так, что PR-отдел хватается за голову. В московском ресторане Mosca прошел народный опрос за лучшее название новой пиццы. Инициатором выступил ресторатор и блогер Мехак Галстян, чья аудитория активно подключилась к процессу. Результат? Более 200 000 человек сделали свой выбор и теперь новое блюдо официально назовут… «Залупицца». Событие вызвало резонанс в соцсетях.
Позиция войдет в меню заведения. Видео с голосованием набрало свыше 4 миллионов просмотров. Галстян мог бы отозвать провокационную идею, но нет: «Я пообещал, что как народ решит, так и будет», — прокомментировал он в ролике.
«Ответственность за все лежит на тех, кто голосовал», — добавил он, намекая, что официанты теперь будут задавать неожиданный вопрос: «Одну “Залупиццу” на тонком или на пышном?».
Ресторатор пошел дальше и предложил два варианта начинки. Первый — с колбасой, выложенной в неприличную форму. Второй — с грибами, которые вызывают не менее недвусмысленные ассоциации. Сам гастроменеджер проголосовал за грибной вариант.