Корнелиус похитил лето: когда в столицу вернется теплая погода

— Что касается прогноза на июль, то он знойным не будет. Макушка лета по температурному фону будет близкой к климатической норме со штрихами «легкой прохладцы» — на полградуса ниже многолетних показателей, которые в Москве составляют ночью +13,5, днем +23,1, и с количеством осадков в пределах нормы. То есть речь идет о ночных температурах в диапазоне +10…+15, дневных +20…+25 с вероятностью кратковременных всплесков тепла до +28. Это идеальная температура воздуха для организма человека с точки зрения медицинской метеорологии. Несмотря на умеренный характер грядущего июля, по долгосрочным прогнозам погоды есть высокие шансы на то, что лето еще себя проявит с лучшей стороны в августе.