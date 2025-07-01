В Самаре впервые в России провели две малоинвазивные операции на кисти под УЗИ

В клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые в России сделали две одновременные малоинвазивные операции на кисти под ультразвуковым контролем.
Для этого использовали уникальный инструмент, разработанный в университете. Пациенту провели релиз супинаторного канала и канала Гийона. По такой методике врачи СамГМУ стали вторыми в мире после французских специалистов.
В пресс-службе вуза объясняют: синдром супинаторного канала вызывает защемление лучевого нерва, что приводит к сильным болям, слабости и нарушению работы кисти. Обычно такие операции делают под общим наркозом, но у пациента были противопоказания. Врачи применили менее травматичный метод через небольшой прокол с помощью УЗИ.
Инструмент из титанового сплава, специально созданный для работы под УЗИ, позволил точно рассечь поврежденные связки. Также была устранена невропатия локтевого нерва при синдроме канала Гийона, вызывающая онемение и боль в пальцах.
Операция заняла 35 минут, пациента выписали в тот же день.
А ранее СамГТУ вошёл в топ-15 вузов России по итогам конкурса «Стартап как диплом».
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