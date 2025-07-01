В Самаре впервые в России провели две малоинвазивные операции на кисти под УЗИ

В пресс-службе вуза объясняют: синдром супинаторного канала вызывает защемление лучевого нерва, что приводит к сильным болям, слабости и нарушению работы кисти. Обычно такие операции делают под общим наркозом, но у пациента были противопоказания. Врачи применили менее травматичный метод через небольшой прокол с помощью УЗИ.