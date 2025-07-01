Норы слепышей можно использовать для реконструкции колебаний климата

Их последующий анализ указал на то, что в отложениях в таких норах присутствуют десятки видов пыльцы самых разных растений, часть зерен которой обладала возрастом в несколько тысяч лет. Это подтвердило возможность их использования для реконструкции палеоклимата и изучения биоразнообразия древних растений в лесостепной и степной зоне, что значительно расширит доступный палеоклиматологам инструментарий, подытожили авторы открытия.