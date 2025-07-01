Норы слепышей можно использовать для реконструкции колебаний климата

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Исследователи выяснили, что зерна пыльцы, присутствующие в древних норах грызунов-слепышей, можно использовать для изучения колебаний климата Земли на протяжении нескольких сотен или даже тысяч лет. Это позволит более точно и полно проводить палеоклиматические исследования в большом числе регионов мира, где обитают схожие животные, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Норы слепышей — хорошее хранилище для пыльцы, поскольку в них процессы разложения органических веществ, по сравнению с окружающей почвой, значительно замедляются. Это позволяет реконструировать динамику растительности и климата на основе спорово-пыльцевого анализа в условиях, где другие методы не работают», — пояснил профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Юрий Чендев, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как объясняют ученые, палеоклиматологи часто используют для реконструкции климата Земли в давно ушедшие эпохи отложения пыльцы, сохраняющиеся в иле на дне древних и ныне существующих озер и болот. Размеры и структура зерен пыльцы сильно различаются для представителей разных семейств и родов растений, что позволяет определить, какие условия господствовали в окрестностях этих водоемов в далеком прошлом.
Подобные озерные отложения редко встречаются в степях и лесостепях России и других регионов Евразии, что затрудняет проведение палеоклиматических исследований и побуждает ученых искать альтернативные источники информации. Исследователи предположили, что их источником могут послужить древние норы млекопитающих, ведущих подземный образ жизни и широко встречающиеся в данных регионах континента.
Руководствуясь этой идеей, исследователи провели раскопки в тех регионах Белгородской области, где почвы не распахивались как минимум последние 200−300 лет. В почвенных разрезах в этих участках черноземья ученым удалось найти несколько «слепышин» — нор слепышей, заполненных более темной почвой по сравнению с окружающим материалом. Авторы отобрали 21 образец внутреннего содержимого слепышин и выделили из них пыльцевые зерна.
Их последующий анализ указал на то, что в отложениях в таких норах присутствуют десятки видов пыльцы самых разных растений, часть зерен которой обладала возрастом в несколько тысяч лет. Это подтвердило возможность их использования для реконструкции палеоклимата и изучения биоразнообразия древних растений в лесостепной и степной зоне, что значительно расширит доступный палеоклиматологам инструментарий, подытожили авторы открытия.