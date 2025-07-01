В Красноярском крае мясная продукция подорожала на 10%

Интересно отметить, что при этом курица дорожает раз в два года. Так, в 2022 и 2023 году ее стоимость составляла в среднем 210 рублей за один килограмм. Резкий скачок произошел в 2024 году, когда курицу возможно было купить не дешевле 260 рублей. Такая стоимость сохраняется и в этом году.