В Красноярском крае мясная продукция подорожала на 10%

Еще в начале 2024 года средняя стоимость говядины в Красноярском крае составляла 576 рублей за один килограмм, к концу июня 2025 года это число составило уже 690 рублей. Такая динамика наблюдается регулярно. Так, в 2022 году стоимость за 1 кг говядины составляла 461 рубль, а в 2023 году уже на двадцать рублей больше, приводит статистику Красноярский филиал Россельхозбанка.
Интересно отметить, что при этом курица дорожает раз в два года. Так, в 2022 и 2023 году ее стоимость составляла в среднем 210 рублей за один килограмм. Резкий скачок произошел в 2024 году, когда курицу возможно было купить не дешевле 260 рублей. Такая стоимость сохраняется и в этом году.
В разрезе общего увеличения цен за период с июня 2022 года по июнь 2025 года динамика следующая: говядина за указанный период подорожала на 50%, баранина — на 32%, свинина — на 30%, курица — на 26%, сосиски — на 24%, колбаса — на 18%.