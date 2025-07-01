Каким будет 40-метровый храм Марии Египетской в Калининграде

В Калининграде на улице Мариенко продолжается строительство храма преподобной Марии Египетской, который будет одним из самых больших в городе. Его высота — 40 метров. Строительство храма — на стадии изготовления барабанов, на которых установят купола. Всего их будет семь, сообщает Калининградская епархия.