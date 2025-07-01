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Каким будет 40-метровый храм Марии Египетской в Калининграде

Церковь продолжают строить на улице Мариенко.

Источник: Калининградская епархия

В Калининграде на улице Мариенко продолжается строительство храма преподобной Марии Египетской, который будет одним из самых больших в городе. Его высота — 40 метров. Строительство храма — на стадии изготовления барабанов, на которых установят купола. Всего их будет семь, сообщает Калининградская епархия.

Накануне стройку посетили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим.

В планах открыть храм Марии Египетской для прихожан в 2027 году.