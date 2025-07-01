Омичи сообщают об очередном затоплении улицы в Октябрьском округе

«Как в знаменитом фильме “Ирония судьбы”: мы “каждый год встречаемся в одном и том же месте”. Уже не первый год омский водоканал тщетно пытается залатать трубы по улице Харьковской. Меняется только дом, у которого ведутся очередные работы. Может стоит уже капитально подойти к этому вопросу или спросить с кого-то за некачественное выполнение работ?», — задаются вопросом уставшие от коммунального беспредела жители города.