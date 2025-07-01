Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с Владимиром Писарским

29-летнего нападающего «Крыльев Советов» подозревали в ставке на матч с его же участием. Предположительно, речь идет о первой стыковой встрече «Сочи» (там был в аренде) с «Пари НН».
В том матче Владимир Писарский получил красную карточку. «Барсы» тогда проиграли. Сейчас самарцы и южане могут прекратить сотрудничество с форвардом без выплаты компенсации. Также есть шанс взыскать с него ущерб.
Сам футболист прошел полиграф. По результатам процедуры стало известно, что сознательно против южан якобы не действовал.
«Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами своего полиграфа. Для нас это просто бумажка», — объяснил генсек РФС Максим Митрофанов «Матч ТВ».
А 1 июля «Крылья Советов» провели второй товарищеский матч в Самаре. Разошлись ничьей с КАМАЗом из Набережных Челнов — 1:1 (12+).
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