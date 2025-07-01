Тренд «кожное голодание»: опасности и рекомендации от специалистов

Врач-косметолог Александра Пашкова в беседе с «Секретом фирмы» предупреждает о потенциальных рисках нового тренда в уходе за кожей, известного как «кожное голодание» или skin fasting.
Эта практика, популярная в социальных сетях, предполагает минимизацию ухода за кожей лица или полный отказ от очищающих средств. Сторонники этого метода утверждают, что кожа начинает «работать сама», восстанавливается и становится менее чувствительной. Однако, действительно ли это так?
По словам Пашковой, большинство людей нуждаются в регулярном мягком очищении и увлажнении кожи. Без этих процедур на лице могут накапливаться загрязнения, кожное сало и остатки солнцезащитных средств, что может привести к высыпаниям, сухости и раздражениям.
Хотя в редких случаях, например, при очень чувствительной или повреждённой коже, врач может рекомендовать временно сократить уход, такие ситуации являются исключением, а не правилом. В последние годы многие пациенты сталкиваются с последствиями чрезмерного ухода, включая нарушения кожного барьера и повышенную чувствительность.
Пашкова подчеркивает, что полный отказ от ухода не имеет научного обоснования и может быть опасен в долгосрочной перспективе. Кожа выполняет важные барьерные и иммунные функции, и для её здоровья необходимы три ключевых этапа ухода: очищение, увлажнение и фотозащита.
«Отказ от этих этапов может привести к нарушению барьерной функции кожи, усилению чувствительности и появлению шелушений или воспалений», — предостерегает дерматолог.
Особенно уязвимы к таким проблемам обладатели сухой и чувствительной кожи. Тем не менее, временное упрощение ухода может быть разумным решением в случае раздражений или высыпаний, вызванных избытком активных компонентов. В таких случаях врачи рекомендуют провести «перезагрузку» — на 1−2 недели оставить только мягкое очищающее средство и базовый увлажняющий крем без отдушек и кислот.
Таким образом, правильное минимизирование ухода может помочь коже восстановиться, но это не означает полного отказа от него.