Тренд «кожное голодание»: опасности и рекомендации от специалистов

Особенно уязвимы к таким проблемам обладатели сухой и чувствительной кожи. Тем не менее, временное упрощение ухода может быть разумным решением в случае раздражений или высыпаний, вызванных избытком активных компонентов. В таких случаях врачи рекомендуют провести «перезагрузку» — на 1−2 недели оставить только мягкое очищающее средство и базовый увлажняющий крем без отдушек и кислот.