Школьница из Москвы рассказала, что ей помогло сдать ЕГЭ на 400 баллов

Сначала Надежда делала ставку не на ЕГЭ, а на олимпиады — хотела поступать в ВШЭ по льготному баллу. Но пройти на заключительный этап ВсОШ по математике не удалось — не хватило одного балла. «Помню, как плакала, звонила маме…» — вспоминает она. После провала на Всероссийской олимпиаде по информатике Яшмолкина на время отказалась от подготовки, но позже вернулась к учебе и за год выиграла 11 олимпиадных дипломов.