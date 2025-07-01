Школьница из Москвы рассказала, что ей помогло сдать ЕГЭ на 400 баллов

17-летняя выпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина стала первой и пока единственной участницей ЕГЭ-2025, набравшей 400 баллов — по четырем экзаменам. В большом интервью изданию «Мел» она рассказала, как готовилась, почему чуть не бросила математику и зачем ей мягкий хомяк-талисман на экзаменах.
Сначала Надежда делала ставку не на ЕГЭ, а на олимпиады — хотела поступать в ВШЭ по льготному баллу. Но пройти на заключительный этап ВсОШ по математике не удалось — не хватило одного балла. «Помню, как плакала, звонила маме…» — вспоминает она. После провала на Всероссийской олимпиаде по информатике Яшмолкина на время отказалась от подготовки, но позже вернулась к учебе и за год выиграла 11 олимпиадных дипломов.
После завершения олимпиад Надежда сконцентрировалась на ЕГЭ. Сложнее всего дался финальный этап подготовки — в последние месяцы она решала несколько «пробников» в неделю.
Особого секрета успеха у Нади нет: «Разве что я больше готовилась». С первого класса она была отличницей, не пропускала домашние задания, а занятия синхронным плаванием помогали не выгорать. Большую роль сыграли учителя и окружение: они тоже решали олимпиадные задачки и старались писать пробники на максимум. На каждый экзамен девушка брала амулет: плюшевого хомяка с сердечком, которого ей в 9 классе подарила мама.
К ЕГЭ Яшмолкина отнеслась серьезно. Она даже хотела отправиться на пересдачу, если бы результат был 98 баллов, а не 100. Все экзамены ученица писала до конца отведенного времени, 3 часа 55 минут, и всегда проверяла работу.
Сейчас Надя мечтает поступить в ВШЭ на прикладную математику и информатику. Рассматривает также ВМК МГУ и МГТУ им. Баумана.