В Самарской области власти провели совещание по работе маршрутов в Смышляевку

30 июня представители власти региона и профильных ведомств собрались в пункте назначения пригородных линий 124 и 417 в поселке городского типа Смышляевка.
Среди присутствующих значились министр транспорта губернии Сергей Карпов, член комиссии по дорожному хозяйству Виталий Соскин, глава муниципального района Волжского Александр Шарков, исполняющий обязанности руководителя поселковой администрации Андрей Сапрыкин, а также директора фирм-перевозчиков.
Местные жители систематически испытывают сложности, обусловленные недостаточным уровнем качества общественного транспорта. Общее количество населения поселка составляет примерно десять тысяч граждан, подавляющее большинство из которых вынуждены совершать ежедневные переезды между населёнными пунктами ради образования или трудовой занятости. Каждый день регулярными рейсовыми службами пользуется около двух тысяч человек.
Наиболее распространённые жалобы касаются нерегулярности расписания, неудовлетворительного состояния техники и нехватки рейса.
Итоги мероприятия закрепили следующие поручения:
— Министерству рассмотреть потенциал привлечения бюджетных средств для покрытия расходов по обслуживанию маршрута 124;
— Подрядчикам предписано учитывать обязательное использование автобусов средней вместимости и поддержание интервалов отправления каждые 15−20 минут при формировании условий договоров;
— Совместно с органами местного самоуправления исследовать необходимость открытия конечного пункта непосредственно на пересечении дорог возле транспортной развязки «Пятилетка».
Руководство министерства убеждено, что комплексный подход позволит значительно повысить уровень комфорта и удобства поездок для граждан, живущих в данном районе.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.