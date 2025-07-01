МЧС рассказало, как безопасно организовать пикник на природе

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных гнезд и опасных склонов, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
«Старайтесь выбрать для пикника безопасное место, где нет сухой травы и торфяника», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что для пикника также нельзя использовать участки с запретом на разведение костров. Желательно, чтобы рядом не было муравейников, осиных гнезд и опасных склонов.
«Надо постоянно контролировать костер или мангал, не оставлять их без присмотра, а в случае пожара использовать воду или песок», — отметил представитель ведомства.
Скоропортящуюся еду для пикника следует держать в термосумке со льдом и вдали от насекомых и животных. Нельзя оставлять пищу под прямыми лучами солнца.
Важно, кроме того, защищаться от солнца и насекомых: наносить солнцезащитный крем и средства от комаров и клещей, надевать головной убор, проверять себя и детей на наличие клещей после пикника.
«Не оставляйте после себя пластик, стекло и пищевые отходы. Соберите весь мусор в пакеты и заберите его с собой», — подчеркнул представитель главка.
Собеседник агентства напомнил, что с 19 апреля на всей территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. На время его действия введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров в лесах, а также ограничения на въезд автотранспорта в лесные массивы.
«Разводить костры и использовать мангалы при организации пикника можно только в строго определенных для этого местах», — заключил представитель ведомства.
По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.