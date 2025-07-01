Четырко: жара, ветер и ливни ― чего ждать белорусам от погоды в июле

Долгожданное жаркое лето в июле в Беларусь придет обязательно, вопрос пока — как надолго оно придет, говорит собеседница Sputnik.
«Если говорить о состоянии атмосферы, оно очень подвижное, последние дни июня оказались очень ветреными, и это способствует тому, что очень быстрая смена погодных процессов и начало июля не будет исключением. В начале июля к нам заглянет тропическая жара, самый жаркий день мы ожидаем, что это будет 3 июля, когда на большей части территории республики температура повысится до 27−34 градусов. До 34 градусов — это Брестская и Гродненская области, но вместе с тем все остальные тоже прочувствуют жару, потому что влажность высокая, высокие температуры, и комфортность погоды будет так себе», ― отмечает специалист.
4 июля через белорусскую территорию будет проходить атмосферный фронт, который принесет чуть больше прохлады, погода будет более облачной, с небольшим количеством осадков, температура воздуха в среднем по республике составит от 18 до 25 градусов, но к выходным жара опять возьмет реванш, предупреждает представитель Белгидромета.
«Обращаю внимание — 7-го числа через территорию страны будет смещаться холодный атмосферный фронт, а на фоне такой жаркой погоды холодный фронт — это конвекция, сильные дожди, ливни, шквалистое усиление ветра, поэтому 7−8 числа я рекомендую обращать внимание на штормовые предупреждения Белгидромета», ― говорит метеоролог.
Тенденция погодной переменчивости сохранится на протяжении всего июля, но в целом температура в течение месяца будет находиться в пределах климатической нормы или превышать ее не более чем на один градус, отмечает собеседница Sputnik.