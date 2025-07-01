Четырко: жара, ветер и ливни ― чего ждать белорусам от погоды в июле

«Если говорить о состоянии атмосферы, оно очень подвижное, последние дни июня оказались очень ветреными, и это способствует тому, что очень быстрая смена погодных процессов и начало июля не будет исключением. В начале июля к нам заглянет тропическая жара, самый жаркий день мы ожидаем, что это будет 3 июля, когда на большей части территории республики температура повысится до 27−34 градусов. До 34 градусов — это Брестская и Гродненская области, но вместе с тем все остальные тоже прочувствуют жару, потому что влажность высокая, высокие температуры, и комфортность погоды будет так себе», ― отмечает специалист.