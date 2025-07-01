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Иностранцы с 2026 года будут сдавать русский язык в Новосибирске онлайн

C 2026 года тестирование иностранцев на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ будет переведено в онлайн-формат с применением компьютерных технологий.

Об этом сообщил замминистра науки и образования Константин Могилевский.

По словам Могилевского, планируется внедрение искусственного интеллекта для оценки знаний, что позволит минимизировать влияние человеческого фактора.

В настоящее время Томский государственный университет разрабатывает и тестирует ИИ-платформу для проведения экзаменов. Эта платформа уже используется для приема экзаменов в Сибирском федеральном округе и ЛНР, демонстрируя точность оценки устных ответов на уровне 87%. Обсуждается также возможность включения устной части в экзамен.

Сейчас экзамен по русскому языку для иностранцев проводится в устной и письменной форме (за исключением тех, кто подает документы на патент или разрешение на работу, для которых предусмотрен письменный экзамен, в том числе в дистанционном формате).

В 2024 году в Новосибирске было выявлено около 600 случаев использования поддельных документов, подтверждающих знание русского языка. 11 организаций, предоставлявших подобные услуги, были лишены аккредитации, а в отношении двух из них возбуждены уголовные дела.

В январе 2025 года в Новосибирске задержали женщину, занимавшуюся подделкой и продажей сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства. Зафиксировано более 50 эпизодов.

К 2026−2027 учебному году в российских вузах планируется унификация вступительных испытаний по русскому языку для иностранных абитуриентов. Сейчас университеты самостоятельно определяют форму и минимальный балл. С 1 марта 2025 года для поступающих на программы бакалавриата и специалитета с обучением на русском языке обязателен внутренний экзамен по языку.