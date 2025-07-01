Тайный подземный ход открыли в одном из замков Беларуси

В Заславле ученые нашли вход в загадочный подземный тоннель, который ведет к замку XVI века. Подробности рассказали в телеграм-канале Института истории НАН.
Ранее мы писали, что найденный в Заславле древний 80-метровый подземный тоннель откроется туристам.
Сейчас археологи, которые ведут раскопки уже больше месяца, обнаружили возможный вход в подземный ход на Заславском замке.
При этом ранее ученые уточняли, что изучаемый подземный тоннель называют так только условно, так как это может быть и дренажным колодцем или другим сооружением с двойным назначением. Объект ученые планируют расчистить до уровня пола и не копать глубже, хотя фундаменты могут залегать ниже. Возможно, будут сооружены шурфы для изучения грунта и основания.
Также в Институте истории НАН уточняли, что после завершения раскопок будет разработан проект для реставрации и музеефикации подземного тоннеля.
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