Тайный подземный ход открыли в одном из замков Беларуси

При этом ранее ученые уточняли, что изучаемый подземный тоннель называют так только условно, так как это может быть и дренажным колодцем или другим сооружением с двойным назначением. Объект ученые планируют расчистить до уровня пола и не копать глубже, хотя фундаменты могут залегать ниже. Возможно, будут сооружены шурфы для изучения грунта и основания.