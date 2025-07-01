Продюсер из Екатеринбурга станет участницей популярного шоу

Продюсер блогеров из Екатеринбурга 25-летняя Юлия станет участницей популярного теле-шоу и поборется за звание «Богиня свиданий». Об этом рассказали в пресс-службе телеканала «Суббота!».
В реалити-шоу три девушки стараются организовать идеальное свидание для одного парня. Та, кто победит получает звание «Богиня свиданий» и возможность встретиться еще раз с потенциальным женихом.
Свидания комментируют и оценивают блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также модный эксперт Даниил Грачев.
— Развивайте в себе чувство юмора и самоиронии. Займитесь самообразованием, интересуйтесь всем на свете и много путешествуйте. Следите за питанием и своим окружением. Мы — то, что мы едим и с кем общаемся. А одежда — дело прикладное, — советует Даниил Грачев будущим «Богиням свиданий».
Напомним, ранее 38-летний фотограф Константин из Екатеринбурга стал героем реалити-шоу «Беременна по обману» на телеканале «Ю». Это программа про женщин, которые забеременели, рассчитывая на крепкую семью, но в итоге нарвались на «женатиков».