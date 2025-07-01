Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер из Екатеринбурга станет участницей популярного шоу

Екатеринбурженка поучаствует в популярном реалити-шоу на ТВ.

Источник: телеканал "Суббота!"

Продюсер блогеров из Екатеринбурга 25-летняя Юлия станет участницей популярного теле-шоу и поборется за звание «Богиня свиданий». Об этом рассказали в пресс-службе телеканала «Суббота!».

В реалити-шоу три девушки стараются организовать идеальное свидание для одного парня. Та, кто победит получает звание «Богиня свиданий» и возможность встретиться еще раз с потенциальным женихом.

Свидания комментируют и оценивают блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также модный эксперт Даниил Грачев.

— Развивайте в себе чувство юмора и самоиронии. Займитесь самообразованием, интересуйтесь всем на свете и много путешествуйте. Следите за питанием и своим окружением. Мы — то, что мы едим и с кем общаемся. А одежда — дело прикладное, — советует Даниил Грачев будущим «Богиням свиданий».

Напомним, ранее 38-летний фотограф Константин из Екатеринбурга стал героем реалити-шоу «Беременна по обману» на телеканале «Ю». Это программа про женщин, которые забеременели, рассчитывая на крепкую семью, но в итоге нарвались на «женатиков».