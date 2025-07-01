Продюсер из Екатеринбурга станет участницей популярного шоу

— Развивайте в себе чувство юмора и самоиронии. Займитесь самообразованием, интересуйтесь всем на свете и много путешествуйте. Следите за питанием и своим окружением. Мы — то, что мы едим и с кем общаемся. А одежда — дело прикладное, — советует Даниил Грачев будущим «Богиням свиданий».