День Ивана Купалы 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями

Поздравьте своих близких с праздником, отправив им открытки с поздравлениями.
Праздник, посвященный летнему солнцестоянию, который отмечали восточные славяне, хоть и был языческим, но все же связан с христианским праздником — Рождеством Иоанна Предтечи. Оба события празднуются 7 июля и названы по имени Ионна Крестителя. Согласно Евангелиям, он был предшественником Иисуса Христа и предсказал его пришествие. А «Креститель» можно буквально перевести с греческого языка как «купатель».
На этой странице вы также можете найти красивые картинки и праздничные открытки с поздравлениями в честь Дня Ивана Купалы. Им можно скачать бесплатно и отправить своим близким через WhatsApp, telegram, а также поздравить родственников, друзей и коллег во Вконтакте, Одноклассниках и других соцсетях.
Праздничные картинки и открытки с поздравлениями ко Дню Ивана Купалы:
Приходится день Ивана Купала на 7 июля, согласно григорианскому календарю, хотя по юлианскому, по которому человечество раньше вело летоисчисление, он попадает на 24 июня. Разница обусловлена тем, что год длится примерно 365,25 дня. Когда в конце XVI века вводился григорианский календарь даты сдвинулись на 10 дней, чтобы компенсировать расхождение. А значит время наступления таких природных явлений, как летнее солнцестояние, тоже изменилось. До 2100-го года разница между календарями составлять 13 дней.
Восточные славяне начинали отмечать праздник еще в ночь перед самим Днем Ивана Купалы. Именно в этом время проводились праздничные купальные обряды. Независимо от особенностей северных или южных территорий, главным было — искупаться до захода солнца. К закату подготавливали костры и поджигали их. Таким образом славяне почитали солнце, плодородие и природу. Также День Ивана Купалы символизировал очищение.
Пожалуй, главной особенностью праздника были брачные обряды, когда молодые люди выбирали «суженых», обменивались венками, что символизировало прощание с девичеством, и, взявшись за руки, прыгали через костры.
Православная церковь не признает День Ивана Купалы, поскольку считает его языческим праздником. Взамен православным предлагается отмечать День Иоанна Предтечи.
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