День Ивана Купалы 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями

Приходится день Ивана Купала на 7 июля, согласно григорианскому календарю, хотя по юлианскому, по которому человечество раньше вело летоисчисление, он попадает на 24 июня. Разница обусловлена тем, что год длится примерно 365,25 дня. Когда в конце XVI века вводился григорианский календарь даты сдвинулись на 10 дней, чтобы компенсировать расхождение. А значит время наступления таких природных явлений, как летнее солнцестояние, тоже изменилось. До 2100-го года разница между календарями составлять 13 дней.