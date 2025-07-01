Летом 2025 года стартовал второй этап очистки реки Сызранка в Самарской области

Год назад в рамках национальной программы «Экология» специалистам удалось освободить от грязи и зарослей участок реки длиной 1,8 км и площадью 41 гектар. В прошедшую кампанию река получила дополнительное снабжение рыбой: выпущено 193 тысячи мальков сазана и 107 тысяч молодняка стерляди.
Новый этап предполагает удаление ила и растительности с территории 33,75 га. Работа продлится до 2027 года и обеспечит улучшение обстановки для более чем 200 тысяч местных жителей.
Освобождение русла благотворно повлияло на спорт: близлежащая школа гребли смогла организовать полноценные тренировочные маршруты, чего ранее невозможно было добиться из-за сильного загрязнения реки.
Министр экологии Самарской области Артём Ефимов выразил надежду, что к концу процесса удастся вернуть реку в прежний вид и обеспечить ей высокий уровень пригодности для отдыха и спорта.
Проект охватывает уникальную зону: на берегах расположены первый в регионе памятник гидростроительства и охраняемое природой урочище «Монастырская гора».
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