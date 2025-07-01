Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Мэр отметил, что за последние три года в Москве было построено больше 40 млн кв. м недвижимости. Каждые 10 лет Москва обновляется почти на четверть. «И в рамках одного поколения мы можем иметь уже совершенно другой город, совершенно другую Москву, в отличие, скажем, от европейских городов», — добавил Собянин.