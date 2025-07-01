Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

«Поздравляю вас с заслуженными наградами. Была большая конкуренция, на каждое место претендовали 10 проектов. Я думаю, что вряд ли было больше, но, оценивая свой потенциал, понимая уровень и требования к этому конкурсу, вы предъявляли достаточно хорошие качественные проекты. Знаю, жюри было непросто отобрать лучших из лучших», — сказал Собянин на торжественной церемонии.
Мэр отметил, что за последние три года в Москве было построено больше 40 млн кв. м недвижимости. Каждые 10 лет Москва обновляется почти на четверть. «И в рамках одного поколения мы можем иметь уже совершенно другой город, совершенно другую Москву, в отличие, скажем, от европейских городов», — добавил Собянин.
«Москва вобрала в себя и европейские традиции архитектуры, и динамизм восточных городов. И это сочетание сложного, старого, нового, исторического и современного требует от всех нас, и архитекторов, в первую очередь, ответственного и уникального подхода к тем проектам, над которыми мы работаем», — заявил мэр, добавив, что речь идет о десятках станций метро, сотнях социальных и промышленных объектов.
Собянин отметил, что все проекты архитекторов должны украшать Москву «не только на сегодняшнем уровне». Их задача, по словам мэра, — создание новой архитектуры.
В 2025 году на соискание премии было подано 130 заявок, в финал вышли 50 проектов. Лауреатами премии стали 27 архитекторов — авторы 12 проектов в семи номинациях. В частности, в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение станции метрополитена» награждены шесть человек — авторы проектов станций метро «Улица генерала Тюленева» и «Авиамоторная». В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования» награждены семь архитекторов; а в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома» — пять человек.
В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома по программе реновации» отметили трех лауреатов; а в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта спортивной инфраструктуры» — одного архитектора.
Помимо этого, в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение технопарка, склада, объекта инженерной инфраструктуры» лауреатами стали три человека; а в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение административно-офисного объекта» — один архитектор.
О премии.
Премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году и присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных и качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает задачам по формированию комфортной городской среды и способствует перспективному развитию строительной отрасли в Москве.
Премия в размере 1 млн рублей присуждается автору или коллективу авторов, состав которого не должен превышать три человека. В последнем случае денежная часть премии делится между авторами поровну. Всего в 2018—2025 гг. премия была присуждена 108 специалистам.