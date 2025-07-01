Омский СИБИТ на Дне молодежи: как вуз заинтересовал будущих абитуриентов и не только

В Омске День молодежи превратился в масштабный образовательный и развлекательный квест, где каждый мог найти что-то свое. Особенно выделялась площадка Сибирского института бизнеса и информационных технологий, которая собрала вокруг себя множество любопытных горожан.
На Любинском проспекте, который в дн празднования прекратился в гигантскую интерактивную зону, студенты и преподаватели представили свой вуз так, что даже прохожие, изначально не планировавшие останавливаться, задерживались у их стенда. Здесь можно было не просто узнать о возможностях поступления, но и узнать о самых востребованных профессиях, которые предлагает вуз.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
Главной «фишкой» стала игра под названием «Колесо профессий». Участники крутили колесо, выбирая случайный сектор с загадкой — цитатой или фразой, связанной с одной из 17 специальностей вуза. Задача была простой: угадать профессию и получить подробную информацию о том, как ее освоить в СИБИТе. Победители могли сразу же примерить на себя роль выбранного специалиста, сделав фотографию в специальной рамке с отверстием для лица. Так, школьники становились «юристами», а взрослые мужчины с удовольствием перевоплощались в «айтишников».
Но это был не единственный способ привлечь внимание. Преподаватели и студенты общались с гостями легко и непринужденно, рассказывая о своем опыте обучения, карьерных перспективах и истории успеха выпускников. Интересно, что площадку активно посещали не только школьники, но и взрослые, рассматривающие возможность повышения квалификации или даже смены профессии.
«Говорить о серьезных вещах в неформальной обстановке, при этом просто и увлекательно, — это уникальный навык. Как показал День молодежи, наши студенты и преподаватели им владеют. Они сумели прямо-таки зажечь публику — молодцы! На первый взгляд все просто развлекались, а речь ведь идет о софт-навыках — умениях, которые позволяют эффективно работать в команде, общаться с людьми и решать любые производственные задачи. Именно этому мы стараемся обучать наших студентов наряду с чисто профессиональной подготовкой», — считает ректор АНОО ВО «СИБИТ» Максим Родионов.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
Организаторы праздника и омичи успели еще раз убедиться, что такие площадки помогают не только популяризировать образовательные учреждения, но и формируют у молодежи понимание, как строить карьеру. А те, кто заинтересовался вузом, могут продолжить знакомство уже в стенах вуза. Здесь регулярно проводятся дни открытых дверей, спортивные турниры и встречи с интересными людьми — от бизнесменов до звезд спорта и культуры. Учеба это точно не скучно, а интересно и увлекательно!