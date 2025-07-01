Омский СИБИТ на Дне молодежи: как вуз заинтересовал будущих абитуриентов и не только

«Говорить о серьезных вещах в неформальной обстановке, при этом просто и увлекательно, — это уникальный навык. Как показал День молодежи, наши студенты и преподаватели им владеют. Они сумели прямо-таки зажечь публику — молодцы! На первый взгляд все просто развлекались, а речь ведь идет о софт-навыках — умениях, которые позволяют эффективно работать в команде, общаться с людьми и решать любые производственные задачи. Именно этому мы стараемся обучать наших студентов наряду с чисто профессиональной подготовкой», — считает ректор АНОО ВО «СИБИТ» Максим Родионов.