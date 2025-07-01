Нижний Новгород запускает новый электробусный маршрут для удобства жителей

Об этом в социальной сети рассказала менеджер по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Марина Матясова.
Сейчас на маршруте курсируют два электробуса с равномерным интервалом движения. По мере набора и обучения водителей в «Нижегородэлектротрансе» планируется увеличить количество электробусов на линии.
Этот маршрут улучшает транспортную доступность микрорайона «Цветы», обеспечивая удобное сообщение с важными социальными объектами Советского района.
Расписание нового электробуса уже опубликовано на портале АСИП на сайте Центра развития транспортных систем.
Ранее сообщалось, что правительство РФ даст Нижнему Новгороду денег на электробусы.