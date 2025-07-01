В Перми приземлились два самолёта, следовавших в Ижевск

Два самолёта, следовавших в Ижевск, приземлились в Перми, сообщает онлайн-табло пермского аэропорта.
Первыми внимание на задержку рейсов обратил внимание «Новый компаньон». Как рассказывает издание, днём 1 июля в международный аэропорт Большое Савино прибыли два самолёта, следовавшие из Санкт-Петербурга и Калининграда в Ижевск. Речь идёт о рейсах IZA 902 и IZA 928, которые эксплуатирует компания «Ижавиа».
Причиной проблем с продолжением рейсов стали ограничения, введённые в аэровокзале Ижевска. Около 10:50 часов утра телеграм-канал пресс-секретаря Росавиации сообщил, что аэропорт прекратил принимать и выпускать воздушные суда.
Так в 12:15 часов дня по пермскому времени в краевую столицу прибыл самолёт из Санкт-Петербурга, а через 25 минут рейс из Калининграда. Продолжение рейсов запланировано на 18:00 и 14:45 соответственно. В 14:10 часов дня ограничения в ижевском аэропорту были сняты.
Напомним, утром 1 июля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в Ижевске произошла атака БПЛА на местное предприятие. Несколько человек пострадали и погибли. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим жителям соседнего региона.