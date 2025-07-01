740 километров дорог Башкирии планируют привести в порядок власти в 2025 году

В Уфе в Доме Республики прошло очередное заседание в формате «Транспортный час», на котором обсудили вопросы модернизации транспортной инфраструктуры Башкирии.
Глава министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова в своем докладе сообщила, что в текущем году планируется привести в порядок 280 участков региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью 740 километров, а также 12 мостов. В настоящее время работа идет на 65 участках.
Особое внимание уделят подъездным путям к садовым товариществам — планируется отремонтировать 24 такие дороги протяженностью 25 километров. Это должно улучшить транспортную доступность для 85 СНТ.
Параллельно продолжится модернизация федеральных трасс. Как сообщил начальник Управления дорог «Приуралье» Денис Абрамов, в текущем году реконструируют два участка автодороги М-7 «Волга» протяженностью 21,6 километра. Также запланировано восстановление 138 километров дорог, поврежденных при строительстве скоростной магистрали М-12 «Восток».
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