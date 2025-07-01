740 километров дорог Башкирии планируют привести в порядок власти в 2025 году

Глава министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова в своем докладе сообщила, что в текущем году планируется привести в порядок 280 участков региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью 740 километров, а также 12 мостов. В настоящее время работа идет на 65 участках.