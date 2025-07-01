Движение на нескольких участках дорог в Минске временно ограничат 3 июля

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Независимости, в Минске с 11.00 до 19.00 3 июля будет ограничено движение всех транспортных средств по бульвару Мулявина от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости и от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ Мингорисполкома.