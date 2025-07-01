«Замочить мошенника» в соцсетях учились в Казани

В Казани на Фестивальном бульваре по Декабристов провели мероприятие, чтобы привлечь внимание людей к проблеме интернет-мошенничества. Об инициативах события — в репортаже «Татар-информа». Важно достучаться до людей: прокомментировал акцию руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Жители должны быть осведомлены о схемах и методах интернет-аферистов.
Стоит задача: жестко противостоять мошенникам. Важно научить людей не позволять собою манипулировать: возросла в последние годы ситуация с мошенничеством в интернете. В особой группе риска — молодежь и пенсионеры, они уязвимы, на них проще давить, считает Салимгараев.
На площадке устроили различные интерактивные игры, развлекательную программу. В этой игровой форме горожане узнали, кто такие интернет-мошенники, как реализуют свои схемы и каковы способы борьбы с ними, рассказала организатор мероприятия София Исакова.
Можно было «замочить» мошенника, во-вторых, ударить по мошенничеству, проверить свои силы на силомере. Это привнесло соревновательный дух и желание испытать себя на прочность. Сфера влияния не ограничивается только этой площадкой. Исакова выразила уверенность, что горожане расскажут об этом и предостерегут своих бабушек, дедушек, родных и близких.
Отдельной зоной стал интерактив, где каждый мог бросить шарик с водой в актера, переодетого в мошенника. На площадке оформили фотозоны с изображением мошенника, а также фигуры полицейских с информацией о горячей линии.
На акции применяли и юмористические подходы к проблеме: выступил резидент StandUp Club Kazan, участник шоу «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл» Артур Кабальнов, отметив, что информация о мошенничестве будет полезна многим, некоторые даже не подозревают до сих пор, что есть такое. Комик в своем выступлении поделился случаем своего взаимодействия с телефонными мошенниками.
Какими способами мошенники давят на жертву? О восприимчивости пожилых к информации мошенников рассказал психолог, кандидат психологических наук, завкафедрой клинической психологии и психологии личности Института психологии КФУ Руслан Хакимзянов. Известно, что с возрастом идет постепенное угасание высших психических функций. И в кризисной ситуации, на фоне эмоций, пожилым сложнее мыслить рационально. Мошенники прибегают к манипуляциям, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или службой безопасности банка, отсюда возникает доверие к говорящему.
Оказаться в опасности может каждый. Психолог рассказал, что даже здравомыслящие люди, попав под репрессивную коммуникацию, могут «провалиться в эмоции». А если бушуют эмоции и оказывается давление извне, практически невозможно противостоять.
Хакимзянов порекомендовал НЕ БРАТЬ ТРУБКУ ПРИ НЕЗНАКОМЫХ НОМЕРАХ, информировать об этом близких.
О хитростях аферистов сообщил начальник экспертно-правового отдела юридического бюро «Правовая столица» Ленар Серазетдинов. Большинство мошенников активничают не с российской территории. Сегодня, ввиду спецоперации, понимаем, что большинство мошеннических звонков идут с территории Украины и других стран СНГ, например, из Казахстана и Киргизии.
За некоторым исключением, бывают звонки из России. Все-таки мошенники понимают, что на территории страны их легче поймать нашим правоохранительным органам, чем искать в зарубежье.
Акция привлекла внимание к проблеме, заставила задуматься.