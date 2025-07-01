«Замочить мошенника» в соцсетях учились в Казани

Можно было «замочить» мошенника, во-вторых, ударить по мошенничеству, проверить свои силы на силомере. Это привнесло соревновательный дух и желание испытать себя на прочность. Сфера влияния не ограничивается только этой площадкой. Исакова выразила уверенность, что горожане расскажут об этом и предостерегут своих бабушек, дедушек, родных и близких.