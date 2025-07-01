Песков отметил значение конкуренции в развитии российского мессенджера

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера.
«Конечно, все заинтересованы в том, чтобы была конкуренция, потому что в условиях отсутствия конкуренции, конечно же, российский мессенджер не сможет развиваться должным образом, это однозначно», — сказал Песков журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера.