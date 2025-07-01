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В Иркутске врачу Алексею Образцову открыли мемориальную доску

Выдающемуся специалисту в области медицины могло исполниться 93 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на территории больницы № 1 открыли мемориальную доску врачу Алексею Образцову. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, мероприятие провели в честь 93-летия со дня рождения общественного деятеля.

— Мы открываем мемориальную доску в честь организатора здравоохранения нашего города, хирурга и рентгенорадиолога Алексея Александровича Образцова. Он спас жизни и здоровье тысяч людей. Его научные работы с публиковались в медицинских журналах. В этот день мы отдаем дань уважения всему медицинскому сообществу, — подчеркнул вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.

Алексей более 40 лет работал в городской больнице № 1. Под его руководством появились детская больница, стоматологическая поликлиника в микрорайоне Солнечном. Со дня смерти специалиста прошло уже пять лет. Алексей Образцов был удостоен звания Почетного гражданина Иркутска в 1992 году. Ему также присвоены звания «Заслуженный врач РФ» и «Отличник здравоохранения».