В Омске зафиксировали превышение сероводорода в 1,5 раза

Передвижная лаборатория в Омске зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,5 раза, о чём сообщили местные жители, жалующиеся на загрязнение воздуха.
Сероводород является крайне опасным веществом для здоровья человека. Уже при концентрациях 0,2−0,3 мг/л в воздухе может наступить острое отравление, а концентрации свыше 1 мг/л являются смертельными.
По данным Минприроды, отбор проб был проведён по адресу: улица Пригородная, д. 29, где зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,5 раза. Концентрация составила 0,012 мг/м3.
Напомним, что в Омской области на протяжении трёх дней на прошлой неделе наблюдались повышенные уровни сероводорода в атмосфере.