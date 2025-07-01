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В Омске зафиксировали превышение сероводорода в 1,5 раза

Ранее местные жители пожаловались на химозный запах.

Источник: Om1 Омск

Передвижная лаборатория в Омске зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,5 раза, о чём сообщили местные жители, жалующиеся на загрязнение воздуха.

Сероводород является крайне опасным веществом для здоровья человека. Уже при концентрациях 0,2−0,3 мг/л в воздухе может наступить острое отравление, а концентрации свыше 1 мг/л являются смертельными.

По данным Минприроды, отбор проб был проведён по адресу: улица Пригородная, д. 29, где зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,5 раза. Концентрация составила 0,012 мг/м3.

Напомним, что в Омской области на протяжении трёх дней на прошлой неделе наблюдались повышенные уровни сероводорода в атмосфере.