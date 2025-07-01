В Самаре оценивают перспективы развития наноспутников на симпозиуме

САМАРА, 1 июля. /ТАСС/. Ученые из России, Белоруссии и Японии собрались на площадке Самарского университета имени Королева, где открылся VI Российский симпозиум RusNanoSat-2025, посвященный перспективам развития российской малой космонавтики. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Перспективы развития российской малой космонавтики обсудят участники открывшегося сегодня в Самаре VI Российского симпозиума по наноспутникам с международным участием RusNanoSat-2025. Симпозиум организован Самарским университетом имени Королева и проводится при поддержке отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского и Академии навигации и управления движением», — сказано в сообщении.
В работе трехдневного симпозиума принимают участие ученые, инженеры и предприниматели, представляющие академические организации и научные учреждения, университеты, промышленные предприятия и частные космические компании. Основные темы симпозиума — перспективные проекты наноспутников для проведения научных исследований в космосе, актуальные проблемы проектирования и эксплуатации наноспутников, развитие космического образования, сообщили в вузе.
Ученые Самарского университета расскажут о результатах семи месяцев работы на орбите университетского наноспутника «СамСат-Ионосфера» и перспективах создания наноспутниковой группировки для мониторинга ионосферы. Представители Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН поделятся идеями в разработке проектов миссий малых космических аппаратов к Луне и управления их движением. Руководитель российского представительства японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Ёсио Вада расскажет об особенностях и возможностях запуска наноспутников из японского экспериментального модуля «Кибо» — научной орбитальной лаборатории на борту Международной космической станции.
Кроме того, одной из тем обсуждения станет разработка бортовых систем экспериментальных образцов космических аппаратов для формирования группировки спутников Союзного государства России и Белоруссии. Также будет представлен международный проект по созданию орбитальной группировки научно-образовательных спутников стран БРИКС.
По мнению заведующего межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Игоря Белоконова, в ближайшей перспективе можно ожидать роста числа запусков в России наноспутников и увеличения количества задач, которые они смогут выполнять. «Думаю, что с 2026 года в нашей стране начнется новый этап развития в сфере малых космических аппаратов, особенно наноспутников. За десять лет, прошедших со времени проведения нашего первого симпозиума по наноспутникам, был накоплен огромный опыт, сделаны определенные выводы, в стране появились и встали на ноги частные космические компании, занимающиеся созданием малых космических аппаратов», — отметил ученый.