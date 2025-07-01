В Самаре оценивают перспективы развития наноспутников на симпозиуме

По мнению заведующего межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Игоря Белоконова, в ближайшей перспективе можно ожидать роста числа запусков в России наноспутников и увеличения количества задач, которые они смогут выполнять. «Думаю, что с 2026 года в нашей стране начнется новый этап развития в сфере малых космических аппаратов, особенно наноспутников. За десять лет, прошедших со времени проведения нашего первого симпозиума по наноспутникам, был накоплен огромный опыт, сделаны определенные выводы, в стране появились и встали на ноги частные космические компании, занимающиеся созданием малых космических аппаратов», — отметил ученый.