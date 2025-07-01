В Омской области бегемоту подарят новый дом на день рождения

О запланированном на 5 июля праздновании дня рождения одного из самых старых питомцев, сообщили на своей станице соцсети «Вконтакте» сотрудники Большереченского зоопарка.
Гостей праздника ждет двухчасовая праздничная программа с кормлением именинника и других животных. А в качестве главного подарка ко дню своего 37-летия, бегемот Кениг получит долгожданный новый вольер. О жутком состоянии старой «квартиры» Кенига, мы писали еще 2023 году. Тогда омичи в социальных сетях возмущались условиями содержания животного: вольер утопал в испражнениях, запах от которых вызывал у зрителей рвотные позывы.
В марте этого года, плачевной ситуацией с вольером заинтересовался суд, оштрафовавший на 10 тысяч рублей Большереченский зоопарк за ненадлежащее содержание бегемота. Также Кениг стал известным на всю Россию в 2004 году, когда он сбежал из зоопарка в соседнюю речку Большую, где сильно перепугал сидящих на берегу рыбаков. Эту ситуацию, правда сильно утрированно, пересказал на одном из выступлений сатирик Михаил Задорнов.