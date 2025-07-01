Рекордное количество участков выставлено на июльские торги в Перми

Почти все они — для индивидуального жилищного строительства.
На торги в июле в Перми выставлено 23 земельных участка общей площадью 23,6 тыс. кв. метров. Как отмечают в городском департаменте земельных отношений, это рекордное количество лотов для одного месяца. 22 участка из 23 предназначены для ИЖС, один земельный надел, расположенный в Новых Лядах, — под склад.
Большая часть участков для строительства частных домов находится в микрорайоне Ново-Бродовский. Здесь предлагается арендовать и купить землю на улицах Пасечной, Абрикосовой, Малиновой и Цветочной. Еще несколько наделов для индивидуального жилищного строительства расположены в микрорайоне Новые Ляды, а также Орджоникидзевском и Ленинском районах. Площадь участков — от 528 до 1275 кв. метров.
Аукционы на право аренды и приобретения в собственность земельных участков состоятся 3, 10, 17, 24 и 31 июля.