Рекордное количество участков выставлено на июльские торги в Перми

Большая часть участков для строительства частных домов находится в микрорайоне Ново-Бродовский. Здесь предлагается арендовать и купить землю на улицах Пасечной, Абрикосовой, Малиновой и Цветочной. Еще несколько наделов для индивидуального жилищного строительства расположены в микрорайоне Новые Ляды, а также Орджоникидзевском и Ленинском районах. Площадь участков — от 528 до 1275 кв. метров.