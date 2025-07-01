Прямые электрички запустят для воронежцев на «Ночь в Дивногорье»

Прямые электрички отвезут воронежцев на «Ночь в Дивногорье» в субботу, 5 июля. Запустят два поезда. Об этом рассказали в музее-заповеднике.
Электричка «Воронеж-1 — Острогожск» отправится от вокзала в столице Черноземья в 15:50. Остановка в Дивногорье запланирована на 18:12. Обратный поезд со станции музея-заповедника — в 22:44. Прибытие в областной центр — в 1:10.
Напомним, 5 июля в заповеднике Лискинского района пройдет традиционный летний фестиваль под открытым небом «Ночь в Дивногорье». У дивногорского праздника будет дневная часть (ее можно посетить свободно) и вечерняя — по билетам.