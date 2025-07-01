В Татарстане экзамен по родному языку сдали 32 выпускника

При этом отмечается хорошая динамика среди девятиклассников. В 2025 году 5,8 тысячи выпускников сдавали экзамен по татарскому языку — это на 2 тысячи больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов.