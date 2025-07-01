В Татарстане экзамен по родному языку сдали 32 выпускника

В Татарстане единый республиканский экзамен (ЕРЭ) по предметам «Родной (татарский) язык» и «Родная (татарская) литература» сдали 32 одиннадцатиклассника. Второй предмет сдавал лишь один человек.
Чаще всего экзамен по татарскому языку сдавали ученики из Казани. ЕРЭ выбирали также выпускники из Высокой Горы, Нижнекамска, Чистополя, Бугульмы, Актанышского, Атнинского, Кайбицкого и Муслюмовского районов.
При этом отмечается хорошая динамика среди девятиклассников. В 2025 году 5,8 тысячи выпускников сдавали экзамен по татарскому языку — это на 2 тысячи больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов.
Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах 34 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ.