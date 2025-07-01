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В Балтийске ушла из жизни «королева шахмат»

Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Гатилина умерла в возрасте 96 лет.

Источник: Балтийский городской округ

В Балтийске ушла из жизни «королева шахмат», ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, почетный гражданин округа Екатерина Гатилина. Ей было 96 лет. Как сообщает администрация муниципалитета, Екатерина Васильевна жила в Балтийске с 1951 года. Вместе с супругом она трудилась на 33 судоремонтном заводе. Параллельно занималась шахматами и обучала школьников.

Ветеран 18 лет вела кружок шахмат в гимназии № 7, ее называли «шахматной королевой» Балтийского округа.

В 2023 году имя Екатерины Гатилиной увековечили на Аллее спортивной славы на стадионе «Балтиец».