В Балтийске ушла из жизни «королева шахмат», ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, почетный гражданин округа Екатерина Гатилина. Ей было 96 лет. Как сообщает администрация муниципалитета, Екатерина Васильевна жила в Балтийске с 1951 года. Вместе с супругом она трудилась на 33 судоремонтном заводе. Параллельно занималась шахматами и обучала школьников.