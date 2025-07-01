В Ташкенте внезапно закрылся рынок «Урикзор». Причина — проблемы с пожарной безопасностью

Однако представители РЭС опровергли эти слухи. Энергетики провели проверку и сообщили, что рынок стабильно обеспечивается электричеством, и никаких проблем с подачей энергии нет. Как отметили в РЭС, причиной ситуации, сложившейся 1 июля 2025 года, стали внутренние вопросы и проблемы предпринимателей. За разъяснениями по поводу случившегося они рекомендуют обращаться к администрации рынка.