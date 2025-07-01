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В Ташкенте внезапно закрылся рынок «Урикзор». Причина — проблемы с пожарной безопасностью

Vaib.uz (Узбекистан. 1 июля). Вокруг строительного рынка «Урикзор», хорошо известного жителям столицы, разгорается интересная история. Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что рынок оказался закрыт.

Пользователи утверждали, что причиной якобы стало самовольное отключение электроэнергии со стороны городских властей.

Однако представители РЭС опровергли эти слухи. Энергетики провели проверку и сообщили, что рынок стабильно обеспечивается электричеством, и никаких проблем с подачей энергии нет. Как отметили в РЭС, причиной ситуации, сложившейся 1 июля 2025 года, стали внутренние вопросы и проблемы предпринимателей. За разъяснениями по поводу случившегося они рекомендуют обращаться к администрации рынка.

Свои комментарии предоставили и в МЧС. В ведомстве пояснили, что деятельность рынка была приостановлена на основании решения экономического суда до полного устранения выявленных нарушений законодательства и недостатков в области пожарной безопасности.

Будем следить за развитием событий.