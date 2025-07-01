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Город Гуково и поселки двух районов Ростовской области останутся без воды 2 июля

Жителей города и поселков в Ростовской области предупредили о временном отключении воды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области город Гуково, поселки Каменского и Красносулинского районов временно останутся без воды. Ресурс не будет поступать с 8 утра до 19 часов вечера 2 июля, предупредила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Отключение потребуется из-за ремонта порыва на водоводе в насосной станции второго подъема. Работы будут выполнять специалисты ГУП РО «УРСВ».

Для жителей намерены организовать подвоз воды по заявкам. Обращения будут принимать по телефону диспетчерской службы Гуково-Зверевского филиала водоканала.

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