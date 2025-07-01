Белорусские пограничники обнаружили тело иностранца на границе с Латвией, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Труп мужчины пограничниками был обнаружен 27 июня в непосредственной близости от латвийского заграждения в пределах Верхнедвинского района. В ГПК сказали, что погибший иностранец — мужчина африканской внешности.
Следователи устанавливают всех обстоятельства происшествия.
— С начала года это уже девятый случай гибели на белорусско-латвийском участке границы, — прокомментировали в ГПК.
Всего с 2021-го белорусскими пограничниками было обнаружено 75 погибших беженцев на границе с Евросоюзом.
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