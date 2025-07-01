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Белорусские пограничники обнаружили тело иностранца на границе с Латвией

Тело иностранца найдено пограничниками у границы с Латвией.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские пограничники обнаружили тело иностранца на границе с Латвией, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Труп мужчины пограничниками был обнаружен 27 июня в непосредственной близости от латвийского заграждения в пределах Верхнедвинского района. В ГПК сказали, что погибший иностранец — мужчина африканской внешности.

Следователи устанавливают всех обстоятельства происшествия.

— С начала года это уже девятый случай гибели на белорусско-латвийском участке границы, — прокомментировали в ГПК.

Всего с 2021-го белорусскими пограничниками было обнаружено 75 погибших беженцев на границе с Евросоюзом.

Ранее глава МИД Беларуси заявил о вопиющем нарушении Конвенции ООН из-за беженцев.

Тем временем Нацбанк предупредил, что в Беларуси стало больше поддельных купюр 50 долларов.

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