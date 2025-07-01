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В Самаре ограничат продажу алкоголя в период фестиваля авторской песни

Полный запрет на розничную продажу алкоголя будет введен на территориях отдельных населенных пунктов в Самаре с 3 по 6 июля. Распоряжение регионального правительства опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Коммерсантъ

Продажу алкоголя ограничат в Самаре в связи с проведением Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах. Запрет на реализацию спиртного будет действовать в городе в поселках Винтай, Прибрежный, селах Пискалинский Взвоз и Задельное. Исключение сделают лишь для точек общепита, где в этот период можно будет купить алкоголь.