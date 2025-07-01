В Иркутске начали ремонтировать улицу Российскую

В Иркутске приступили к ремонту улицы Российской. Сначала на участке от бульвара Гагарина до Степана Разина заменят сети, а потом подрядчик начнет ремонтировать дорогу. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, после этого рабочие перейдут улицы от Степана Разина до Ленина. Там установят новую канализацию и сети водоснабжения.
-Уберем старые, изношенные трубы и проложим новые из полиэтилена, срок службы которых более 50 лет. Работы выполняем закрытым способом — микротоннелированием. Также установим новые колодцы, — уточнил начальник управления капитального строительства МУП «Водоканал» Роман Тарариев.
В процессе работ специалисты установят бордюры, дорожные знаки, обновят покрытия проезжей части и тротуаров, а также сделают газон. Также восстановят ливневую канализацию и освещение. Из городского бюджета будут выделены средства на замену инженерных сетей.