В Иркутске начали ремонтировать улицу Российскую

В Иркутске приступили к ремонту улицы Российской. Сначала на участке от бульвара Гагарина до Степана Разина заменят сети, а потом подрядчик начнет ремонтировать дорогу. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, после этого рабочие перейдут улицы от Степана Разина до Ленина. Там установят новую канализацию и сети водоснабжения.