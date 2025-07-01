Обучать проектированию беспилотников начнут в Беларуси

МИНСК, 1 июл — Sputnik. В Беларуси начинается набор на обучение по специальности проектирование беспилотных летательных аппаратов, рассказал министр образования Андрей Иванец.
По его словам, в настоящее время важно не утратить технологический суверенитет, а для этого нужно технологическое лидерство. Важнейшую роль здесь играет образование, потому что развитие реального сектора экономики зависит от качества подготовки инженеров.
Глава ведомства отметил, что сегодня на совместной с российским министром науки и высшего образования Валерием Фальковым обсуждались совместные программы. В качестве приоритетных выбраны такие направления, как робототехника, автомобилестроение, искусственный интеллект, прикладная физика.
«Планируем уже со следующего учебного года начать соответствующие наборы. Ребята по этим программам будут учиться как в Минске, так и в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана», — уточнил Андрей Иванец.
После чего добавил, что с этого года начинается набор по двум новым специальностям, которых ранее в Беларуси не было.
«Это проектирование беспилотных летательных аппаратов и создание энергонасыщенных материалов на базе Белорусского государственного технологического университета. И Казанский федеральный университет определен как партнер с российской стороны», — цитирует министра БелТА.