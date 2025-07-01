Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов может продолжить карьеру в «Сочи»

Сейчас 27-летний футболист без клуба. Появилась информация о возможном переезде на юг России.
Роман Ежов ушел из «Крыльев Советов» в начале июня этого года. В тот же период клуб покинули еще четверо игроков: Богдан Овсянников, Илья Гапонов, Денис Якуба и Дмитрий Цыпченко.
Причем Ежов выступал за «зелено-бело-синих» с лета 2020-го. Переходил из столичного «Чертаново». Всего поучаствовал в форме волжан в 142 встречах. Забил 13 голов и отдал 20 результативных передач.
О возможно переходе Романа в «Сочи» сообщает Metaratings.ru. Сегодня полузащитник якобы должен пройти медобследование.
Недавно генсек РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с Владимиром Писарским. 29-летнего форварда самарцев (был в аренде у «барсов») подозревают в ставке на матч с его же участием.
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