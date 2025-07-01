Метеорологи рассказали, какой будет погода в Башкирии в июле

В Башкирии в июле прогнозируют умеренно теплую погоду. Это следует из данных специалистов Башгидрометцентра.
Как сообщают метеорологи, на территории республики в этом месяце ожидается средняя месячная температура воздуха в пределах климатической нормы, которая для этого периода составляет +19,2°С.
Количество осадков, по прогнозам синоптиков, будет соответствовать или несколько меньше обычных значений. В большинстве районов республики норма июльских осадков составляет 50−70 мм.
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