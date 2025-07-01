Эксперты поделились рекомендациями по покупке недвижимости без долгов за капремонт

Фонд капитального ремонта Ростовской области сообщает, что в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса РФ, обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт, не исполненные предыдущим владельцем, в полном объеме переходят к новому собственнику.
При покупке квартиры, коммерческой недвижимости, парковочного места или кладовки наличие неоплаченных взносов за капремонт способно осложнить оформление сделки. Поэтому перед заключением договора покупателю рекомендуется убедиться, что продавец погасил задолженность по капитальному ремонту.
Как отмечается, единственный надежный способ подтвердить отсутствие долга по капитальному ремонту — это запросить официальную справку непосредственно в региональном Фонде капитального ремонта.
Как получить справку?
Чтобы получить справку, в Фонд необходимо предоставить заявление о выдаче справки и копию документа, подтверждающего право собственности на жилое/нежилое помещение (выписку из ЕГРН). Если это коммунальная квартира, то дополнительно необходим технический паспорт. Также понадобится копия доверенности, если заявление подается от уполномоченного представителя собственника помещения.
Подать документы можно при личном обращении в офис Фонда, который находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 174. Или отправить через официальный сайт Фонда (в разделе «контакты» на адрес электронной почты).
Справка оформляется не более 30 дней. Получить справку может собственник помещения, либо его уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.
Что делать при приватизации жилья?
При переводе муниципального жилья в личную собственность путем приватизации новый владелец обязан уведомить об этом Фонд капитального ремонта, приложив подтверждающие документы, такие как свидетельство права собственности или выписка из ЕГРН, а также бумаги о проведенной приватизации.
Для того, чтобы сменить собственника жилья, можно также обратиться с заявлением и выпиской из ЕГРН в офис Фонда. Или заполнить форму на официальном сайте Фонда с приложением необходимых документов.