Эксперты поделились рекомендациями по покупке недвижимости без долгов за капремонт

Чтобы получить справку, в Фонд необходимо предоставить заявление о выдаче справки и копию документа, подтверждающего право собственности на жилое/нежилое помещение (выписку из ЕГРН). Если это коммунальная квартира, то дополнительно необходим технический паспорт. Также понадобится копия доверенности, если заявление подается от уполномоченного представителя собственника помещения.