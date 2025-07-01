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В Пулково зоны для курения стали платными

В Пулково ввели плату в размере 500 ₽ за одно посещение курительной комнаты.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. В аэропорту «Пулково» (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным — 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта).

«Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что с 30 июня плата за одно посещение курительной комнаты в «Пулково» составляет 500 рублей.