Выявлены бактерии микрофлоры, поглощающие «вечные» токсичные соединения фтора

Для получения подобных сведений биологи вырастили культуры микробов и проследили за тем, как активно они поглощали молекулы двух типов перфторированной органики, PFOA и PFNA. Эти опыты показали, что сразу девять видов бактерий из родов Bacteroides, Odoribacter и Parabacteroides активно запасали в себе оба загрязнителя. Наиболее интересными в этом отношении были микробы вида Bacteroides uniformis, чей рост не замедлялся даже при очень больших количествах поглощенных PFAS.