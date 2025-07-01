Выявлены бактерии микрофлоры, поглощающие «вечные» токсичные соединения фтора

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Европейские биологи обнаружили, что в человеческой микрофлоре присутствует несколько штаммов бактерий, которые активно поглощают и выводят из организма трудно разлагаемую перфторированную органику (PFAS), чьи молекулы накапливаются в окружающей среде в результате деятельности человека. Об этом сообщила пресс-служба британского Кембриджского университета.
«Проблема накопления PFAS в окружающей среде быстро нарастает, однако пока у нас нет действенных методов борьбы с этим загрязнением. Мы выяснили, что некоторые виды кишечных бактерий способны поглощать удивительно большие количества перфторированной органики и запасать ее внутри обособленных структур. Подобная “упаковка” молекул PFAS защищает микробов от их токсического действия», — пояснил профессор Кембриджского университета (Великобритания) Киран Патил, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Патил и другие ученые совершили это открытие при всестороннем изучении того, как несколько десятков видов бактерий, присутствующих в кишечнике человека, взаимодействуют с перфторированной органикой. Интерес исследователей к этим взаимодействиям был связан с тем, что микрофлора может как усиливать действие этих токсинов, так и защищать людей от накопления данных молекул в организме.
Для получения подобных сведений биологи вырастили культуры микробов и проследили за тем, как активно они поглощали молекулы двух типов перфторированной органики, PFOA и PFNA. Эти опыты показали, что сразу девять видов бактерий из родов Bacteroides, Odoribacter и Parabacteroides активно запасали в себе оба загрязнителя. Наиболее интересными в этом отношении были микробы вида Bacteroides uniformis, чей рост не замедлялся даже при очень больших количествах поглощенных PFAS.
Подобная стойкость микробов к этим «вечным» загрязнителям была связана с тем, что молекулы PFAS были распределены по ним не равномерным образом, а сконцентрированы в обособленных структурах, где перфторированная органика была изолирована от остальной клетки. Эту черту бактерий микрофлоры, как предположили ученые, можно использовать для защиты организма от накопления данных фторсодержащих токсинов.
Руководствуясь этой идеей, ученые вырастили колонии Bacteroides uniformis и некоторых других микробов и ввели их в организм мышей, в чью пищу биологи добавляли большие количества PFAS. Последующие замеры показали, что микробы поглощали от 25% до 75% перфторированной органики и предотвращали ее попадание в ткани тела грызунов. Схожим образом, как надеются исследователи, можно будет защищать и людей от накопления PFAS при помощи пробиотиков на базе выявленных ими микробов.
О перфторированной органике.
Перфторированные органические соединения (PFAS) представляют собой сложные молекулы с большим числом атомов фтора, которые применяются для производства тефлона, хладагентов, полимеров, красок и расходных материалов. Широкое использование PFAS привело к быстрому накоплению молекул данных соединений в природных экосистемах и в организме большого числа людей. Исследования последних лет показывают, что молекулы перфторированной органики нарушают работу щитовидной железы, иммунной системы и многих органов тела.