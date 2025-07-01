Все школы Нижнего Новгорода оснастят мобильными автогородками к 1 сентября

«Если посчитать на одного ребёнка в среднем, если школу образовательную городскую на 1 тыс. детей, три класса по 30 детей с первого по десятый, то получится сумма, в принципе, 150 рублей на ребёнка. Это сумма половина разового бизнес-ланча. Вот, я не думаю, что сумма такая неподъёмная для администрации города», — уточнял ранее Владимир Иванов.