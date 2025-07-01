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Все школы Нижнего Новгорода оснастят мобильными автогородками к 1 сентября

Как сообщил на пресс-конференции в НОИЦ директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко, мобильные автогородки закуплены для 106 общеобразовательных организаций.

Не оснащёнными осталось порядка 45 учреждений, которые планируется докупить необходимую инструментальную базу для организации работы в рамках подготовки к новому учебному году.

«Эта работа будет завершена к 1 сентября. Все школы города будут иметь этот значимый инструмент для организации профилактической работы», — подчеркнул чиновник.

Эффективность использования мобильных автогородков подтвердил начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу полковник полиции Валерий Иванов.

«У детей, особенно младшего, среднего звена, поведенческие навыки проявляются в первую очередь в игровой форме. Когда с ними занимаешься на каких-то предметах, похожих на транспорт, пешеходный переход и так далее», — пояснил он.

Как сообщалось ранее, стоимость одного мобильного автогородка оценивается в 150 тыс. рублей.

«Если посчитать на одного ребёнка в среднем, если школу образовательную городскую на 1 тыс. детей, три класса по 30 детей с первого по десятый, то получится сумма, в принципе, 150 рублей на ребёнка. Это сумма половина разового бизнес-ланча. Вот, я не думаю, что сумма такая неподъёмная для администрации города», — уточнял ранее Владимир Иванов.