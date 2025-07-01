Воронежцев предупредили о грозах 2 июля

Согласно данным, опубликованным Гидрометцентром России, на территории Воронежской области с 6 утра 2 июля объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемыми грозами. Соответствующие изменения были внесены на прогностическую карту ЦФО.