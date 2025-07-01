Воронежцев предупредили о грозах 2 июля

Согласно данным, опубликованным Гидрометцентром России, на территории Воронежской области с 6 утра 2 июля объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемыми грозами. Соответствующие изменения были внесены на прогностическую карту ЦФО.
Синоптики предупреждают, что жители региона должны проявлять осторожность из-за вероятных гроз в течение дня 2 июля. Ожидается, что гроза охватит некоторые районы области с 06:00 до 18:00.
Гидрометцентр добавил, что с 18:00 2 июля до 06:00 3 июля дополнительные предупреждения о погодных условиях для жителей области не понадобятся.