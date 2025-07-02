В аэропорту Пулково ввели плату за посещение зоны для курения

Решение ввести плату за вход объяснили в пресс-службе «Пулково»: по существующим регламентам предоставление бесплатных мест для курения не входит в обязанности организации. Деньги, собранные с посетителей, будут направлены для покрытия расходов на уборку и обслуживание зоны.