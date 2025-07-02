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В аэропорту Пулково ввели плату за посещение зоны для курения

В аэропорту Пулково с 2025 года для доступа в курительную зону введен платный вход — 500 рублей за посещение. Комната также закрывается на технические перерывы три раза в сутки.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash / CC0

Международный аэропорт «Пулково», располагающийся в 15 км от центра Санкт-Петербурга, ввел плату за доступ в специально оборудованную курительную комнату — чтобы воспользоваться ею, нужно заплатить 500 рублей. О нововведении сообщило издание 78.ru.

Появились также временные ограничения на посещение комнаты: руководство аэропорта установило три технических перерыва, во время которых посещать комнату нельзя даже за деньги:

  • с 6:00 до 6:45,
  • с 15:00 до 15:45,
  • с 23:45 до 00:30.

Во время перерывов комнату будут убирать и проветривать.

Решение ввести плату за вход объяснили в пресс-службе «Пулково»: по существующим регламентам предоставление бесплатных мест для курения не входит в обязанности организации. Деньги, собранные с посетителей, будут направлены для покрытия расходов на уборку и обслуживание зоны.