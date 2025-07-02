В аэропорту Пулково ввели плату за посещение зоны для курения

Международный аэропорт «Пулково», располагающийся в 15 км от центра Санкт-Петербурга, ввел плату за доступ в специально оборудованную курительную комнату — чтобы воспользоваться ею, нужно заплатить 500 рублей. О нововведении сообщило издание 78.ru.
Появились также временные ограничения на посещение комнаты: руководство аэропорта установило три технических перерыва, во время которых посещать комнату нельзя даже за деньги:
- с 6:00 до 6:45,
- с 15:00 до 15:45,
- с 23:45 до 00:30.
Во время перерывов комнату будут убирать и проветривать.
Решение ввести плату за вход объяснили в пресс-службе «Пулково»: по существующим регламентам предоставление бесплатных мест для курения не входит в обязанности организации. Деньги, собранные с посетителей, будут направлены для покрытия расходов на уборку и обслуживание зоны.