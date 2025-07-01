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В Самаре участники «Школы героев» стали донорами в День ветеранов боевых действий

В День ветеранов боевых действий 1 июля участники второго потока губернаторской программы Самарской области «Школа героев» приняли непосредственное участие в благотворительной донорской акции.

В День ветеранов боевых действий 1 июля участники второго потока губернаторской программы Самарской области «Школа героев» приняли непосредственное участие в благотворительной донорской акции.

Ветераны специальной военной операции пришли в Самарскую областную клиническую станцию переливания крови, чтобы помочь нуждающимся — как гражданским пациентам, так и бойцам, проходящим лечение в медицинских учреждениях региона.

Среди участников были как новички, впервые столкнувшиеся с процедурой донации, так и опытные доноры, уже не раз сдававшие кровь.

Эта акция стала ещё одним ярким свидетельством того, что ответственность и готовность помогать другим у бойцов не заканчивается вместе с выполнением воинского долга.

Участники программы «Школа героев» продолжают быть примером гражданской зрелости и социальной активности.

Программа «Школа героев», стартовавшая в рамках реализации президентского проекта «Время героев», направлена на помощь участникам СВО в переходе к мирной жизни.

Она даёт возможность развивать лидерские качества, осваивать государственные и муниципальные процессы, а также применять накопленный опыт в новых сферах деятельности.

Одним из таких участников стал и Вячеслав Яковлев. Он добровольно вступил в ряды Вооружённых Сил после начала СВО, предварительно пройдя начальную военную подготовку и курс тактической медицины Евича.

Такие мероприятия, как донорская акция, подчёркивают значение гражданской солидарности и демонстрируют, что геройство не заканчивается с последним выстрелом — оно переходит в жизнь, в помощь близким, городу и стране.

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