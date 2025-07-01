Путешествия нам будут только снится: Wizz Air предупредила, что авиаперелёты для граждан Молдовы могут подорожать

Предложение Европарламента запретить отдельную плату за ручную кладь, вероятно, приведёт к удорожанию авиабилетов.
Авиакомпании будут вынуждены включать эту услугу в базовую стоимость билета.
Wizz Air категорически не согласна, заявляя, что это «уничтожит коммерческую свободу и сделает полёты дороже». По их мнению, это снизит прозрачность цен и лишит пассажиров выбора.
Кроме того, в Wizz Air предупреждают, что нововведение увеличит время на посадку, особенно для лоукостеров, что «подорвёт операционную эффективность и лоукост-модель».
Источник: t.me/nemdnews.
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